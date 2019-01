Ultimo aggiornamento: 10:18

RIETI - Protagonista in provincia al 33esimo anno di attività la Pallavolo Poggio Mirteto anche quest’anno è parte attiva dei campionati di pallavolo femminile. La riconferma del mister di esperienza come Andrea Saiola, che ha accettato per questa stagione ancora l’invito della presidentessa Elena Paolucci di programmare da Direttore Tecnico tutte l’attività con la collaborazione di allenatori e dirigenti ha permesso alla società di poter portare avanti il progetto con la terza divisione Open, l’under 16,13 e il gruppo del minivolley.Novità assoluta la partecipazione al Torneone Volley S3 che inizierà il 17 febbraio da Poggio Mirteto per poi incontrare nelle altre tappe il Volley Cittaducale, il Volley 4 Strade la Starlight Sabina.Nel girone B dell’under 13 la Pallavolo Mirteto fa fatica a trovare i risultati; ad analizzare il campionato dopo l’ultima sconfitta con la seconda della classe Asd Roma è Saiola: «Sono contentissimo della crescita della nostre ragazze, non arrivano i risultati, ed è un peccato soprattutto per il morale, ma partita dopo partita riusciamo ad esprimere un gioco sempre migliore. La squadra si è trovata ad affrontare un campionato comunque difficile per le nostre capacità iniziali, ma la gran voglia di fare e la disponibilità all'allenamento stanno dando i giusti frutti. Purtroppo incontriamo squadre con tanta più esperienza di noi, ma a parte qualche passaggio a vuoto riusciamo sempre a giocare alla pari. Abbiamo perso ma per due set ho visto una squadra che in partita sta cercando di applicare tutto il gran lavoro di tecnica svolto in palestra e non si scoraggia mai».In under 16 la collaborazione con Fiano Romano ha dato vita alla formazione del Fiano Mirteto che nell’ultima gara interna è riuscita a spuntarla al tie- break in casa dell’’Asd Volley Academy 2-3.Grazie alla vittoria per 3-0 sulla Villalba Volley, in Terza Divisione Open la Pallavolo Poggio Mirteto si porta in quarta posizione del girone A e si gode il successo; il capitano Michela Urbani commenta la partita: «Abbiamo vinto nonostante la partita sia stata molto difficile e accesa dal punto di vista psicologico: le indecisioni dell'arbitro hanno scatenato una pressione all'interno del campo che si è a tratti ripercossa nell'impostazione del gioco, oltre ad alcune carenze nella fase di battuta che dobbiamo ancora superare. Nonostante tutto questo faccio i complimenti a tutte in quanto abbiamo reagito bene e portato a casa tre punti importanti e meritati che sicuramente ci danno grinta e ci incoraggiano in vista delle prossime partite. Sono molto soddisfatta del gruppo che si sta creando, sono certa che cresceremo sempre di più grazie anche alla forza che ci trasmette quotidianamente il nostro allenatore».