di Giulia Moroni

RIETI - Una giornata entusiasmante ricca di divertimento e allegria quella conclusiva dell’anno sportivo 2017/18 per la Pallavolo Poggio Mirteto con un interno pomeriggio nel Polo Didattico di Poggio Mirteto. Giocatrici, allenatori e genitori si sono sfidati sotto rete dando vita a simpatiche partite dove a vincere è stata la passione per la pallavolo che ha fatto da padrona in un clima di festa chiuso con una cena solidale a fine giornata.



Intanto la società non si ferma: in attesa di ripatire il prossimo anno, già si pensa ad una terza divisione femminile con gli allenamenti ancora in corso anche grazie al campo di beach volley messo a disposizione; interessanti anche gli allenamenti della scorsa settimana dove i bambini del mini volley si sono cimentati nel sitting volley per comprendere e riflettere sulla disabilità e sulle barriere architettoniche già dalla giovane età. Inoltre ancora attivi gli “open day gratuiti” per cercare talenti per la prossima stagione per tutte l’età, a partire dal minivolley, under 12, 14 sia maschile che femminile e under 16, 18 e terza divisione femminile.



Le riconoscenze di rito a fine stagione sono della presidentessa Elena Paolucci: «Ringrazio tutti: ragazze, genitori e sostenitori, in particolare i nostri sponsor per la fiducia accordata, anche se con grande fatica e impegno, nonostante tutto e tutti, siamo riusciti a far crescere ancora di più la Società. Un ringraziamento particolare al nostro Direttore Tecnico, Andrea Saliola, fucina di idee, che si sono trasformate in fatti concreti, non di meno uno caloroso ai nostri allenatori, in primis al nostro Fabio Bianchi, sempre presente, a Giampiero Santucci, la calma fatta persona, Serena Sconci, sempre disponibile, seria e affidabile; alla collaboratrice Elena Alisciani, ormai sorella maggiore dei bimbi del minivolley. Infine alla vice presidente Emanuela Sacchi, al segretario Flavio Chini, al direttivo, senza il quale tutto ciò non poteva esistere».

Mercoled├Č 13 Giugno 2018



