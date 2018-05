di Giulia Moroni

RIETI - Sarà il Polo Didattico di Poggio Mirteto ad ospitare domani, domenica 20 maggio, le finali del campionato provinciale Acsi under 14 a partire dalle 10. La manifestazione voluta e organizzata dall’Asd Pallavolo Poggio Mirteto, che opera nel territorio con progetti sempre più ambiziosi, vedrà protagoniste tre squadre finaliste: Trg Sport, Asd Pallavolo Poggio Mirteto e Poolstars. Le partite si giocheranno al meglio dei 2 set su 3 e la squadra vincente sarà proclamata campione provinciale per la stagione 2017/18.



Dopo la premiazione delle formazioni finaliste, la società ha organizzato un pranzo conviviale presso l'agriturismo “Le Murene”, l’occasione per festeggiare la soddisfacente stagione agonistica 2017/2018 che ha visto la società della presidentessa Elena Paolucci sempre presente nel territorio con numerosi campionati.

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA