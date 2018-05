di Giulia Moroni

RIETI - Grande partecipazione per la festa organizzata dall’Asd Volley 86 per celebrare la nascita della nuova società mirtense che da qualche mese è attiva con numerosi partecipanti. Un ritorno della dirigenza diretta dal presidente Claudio Curzi che insieme al suo staff che negli anni ha fatto nascere e portato avanti il volley a Poggio Mirteto hanno voluto ritornare in campo da protagonisti.



La storia tra i partecipanti e fondatori del gruppo è nota; nomi importanti di allenatori ed ex pallavolisti come Giannini, Di Giacobbe, Savi, Gurrado, Compagnoni hanno deciso, dopo la scissione con la Pallavolo Poggio Mirteto di ripartire per divertirsi. Dopo aver consolidato il gruppo, ormai tardi per l’iscrizione ai campionati i ragazzi ( dai 15 ai 50 anni) si sono dati da fare per allenarsi e ritrovare uno spirito di squadra e grazie anche all’ospitalità delle altre società hanno preso parte a diverse amichevoli in gruppi misti tra Rieti, Roma e Terni. Un periodo di rodaggio per la formazione che ora vanta un bel gruppo misto di atleti coordinati dagli allenatori Alessandro Semprucci e Sara Di Loreto che da gennaio si sono messi a lavoro per migliorarsi e trovare le combinazioni giuste per affrontare le gare.



«Non è stato facile ricominciare da zero, anche perché siamo dispiaciuti per l’epilogo con l’altra società - commenta la dirigenza del Volley 86 - abbiamo creato un gruppo per divertirci e man mano abbiamo avuto molte adesioni; siamo pronti per ripartire. In cantiere già numerose iniziative e la prospettiva di fare due squadre amatoriali una maschile e una femminile, inoltre stiamo valutando la possibilità di collaborare con la Sabina Tevere».

