RIETI - L’Asd Pallavolo Poggio Mirteto realizza il progetto Scuola di Pallavolo di qualità Fipav. Un ambizioso progetto di respiro triennale delineato dal presidente Elena Paolucci insieme al direttivo che si prefigge il raggiungimento di più obbiettivi. Intanto la crescita in palestra di tutte le ragazze ed i ragazzi del territorio sotto il profilo agonistico tecnico fisico umano, formativo e sociale attraverso l’insegnamento del gioco della pallavolo.



Contestualmente il progetto sostenuto dalla Fipav regionale e provinciale di realizzare una scuola di Pallavolo regionale di qualità. Il presidente della Federazione provinciale Claudio Martinelli ha presenziato al raduno di minivolley organizzato dalla Pallavolo Poggio Mirteto a metà febbraio ed ha assicurato la massima collaborazione

sia in termini logistici che nei rapporti da costruire a tutti i livelli con il mondo del volley regionale.



«La storia della Pallavolopoggiomirteto – spiega la presidente Elena Paolucci - la nostra passione e la vocazione del nostro territorio per questo sport può fare la differenza. Oltre i nostri tecnici Giampiero Santucci, Fabio Bianchi, Serena Sconci e tutte le altre figure che lavorano dal mini volley fino all’agonistica, la Società ha voluto mettere un altro mattone importante sulla strada della continua crescita e dopo un attenta valutazione ha ingaggiato il tecnico Andrea Saliola che arriva da Fiano Romano e rivestirà il ruolo di Direttore tecnico di tutte le squadre giovanili della Pallavolo Poggiomirteto. Un ragazzo che è nel volley da quando era ragazzino sia come giocatore che come

allenatore e porterà con se qui a Poggio Mirteto il suo grande bagaglio d’esperienza. Concludo dicendo – spiega Elena Paolucci – che il raggiungimento degli obiettivi si ottiene disponendo di uno staff tecnico di specialisti, disposto a migliorarsi giorno dopo giorno».



Intanto in palestra sono arrivanti anche i nuovi plinti richiesti dal direttore tecnico e altre attrezzature chiude con una promessa: «La Società - dichiara la presidente - dimostrerà con i fatti che il proprio progetto, diventerà nel prossimo futuro una realtà importantenel panorama del volley regionale grazie alle istituzioni, ai sostenitori e a tutte le importanti figure tecniche e dirigenziali che ogni giorno con abnegazione si prodigano per il miglioramento delle attività».

