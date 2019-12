Ultimo aggiornamento: 09:20

RIETI - “Giocando sotto l’albero”, questo il titolo che nella giornata di ieri, domenica 15 dicembre, ha inaugurato ufficialmente un anno ricco di eventi per la stagione del Volley S3, la pallavolo per bambini e bambine dai 5 ai 12 anni a Poggio Mirteto.La società sabina ha accolto l’invito del Comitato Territoriale FIPAV Roma che ha messo in piedi con un enorme successo un grande evento condiviso su tutto il territorio tra Roma e Rieti. Numeri importanti per il movimento che in 13 luoghi differenti ha portato in campo2000 bambini protagonisti per una mattinata di allegria insieme alla famiglie con 250 società partecipanti che durante l’anno si incontreranno nel “Torneone” per chiudere la stagione con l’ormai consolidato evento ai Fori Imperiali il prossimo 10 maggio 2020 con l’11^edizione del Memorial Franco Favretto.«Duemila bambini nelle palestre, insieme ai loro genitori e agli allenatori. Quest’anno abbiamo davvero toccato un record - ha affermato entusiasta il presidente della FIPAV Roma Claudio Martinelli - Non posso che essere orgoglioso di rappresentare in Italia e nel mondo questo movimento così speciale, fatto di dirigenti appassionati, di istruttori preparati e di bambini e bambine che con i loro sorrisi illuminano le nostre giornate. Grazie a tutti per aver partecipato e grazie alle 13 società che hanno reso possibile questa domenica di festa».In provincia di Rieti, a fare gli onori di casa la Pallavolo Poggio Mirteto che nel Polo Didattico ha accolto la società Starlight Volley Sabina in pieno spirito natalizio con una palestra addobbata a festa anche grazie alla presenza della Croce Rossa - Comitato della Bassa Sabina - sempre presente al fianco della società della presidentessa Elena Paolucci, che oltre al ruolo di assistenza medica dell’evento con il “trucca bimbi” ha dipinto il volto dei presenti che hanno apprezzato l’iniziativa.Gli atleti hanno avuto modo di confrontarsi sotto rete per tornare a casa con un bel ricordo di una giornata in allegria; per la società organizzatrice la soddisfazione della riuscita della mattinata: «Ringraziamo il Comitato Territoriale di Roma che ci ha dato l’opportunità di organizzare questa festa – ha commentato la dirigenza- abbiamo accolto con molto entusiasmo l’invito».