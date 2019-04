ALTRI RISULTATI, XXV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Bisognerà attendere l’ultima giornata del campionato regionale di serie C maschile per sapere il destino della Maglianese Volley, tornata a casa con una netta vittoria sul fanalino di coda Asd Ascor 3-0 (19-25, 22-25, 13-25). Solo un punto di distanza per accedere all’ultima posizione utile alla zona play- off: i ragazzi di mister Marco Giovannetti si trovano a 43 punti del girone A e la sconfitta casalinga della diretta concorrente Volley Fiumicino in casa subita dalla Lara Srl Roma Xx Volley ha riacceso le ultime speranze dei giallo-neri.Per accedere al quinto posto Giordani e compagni oltre a chiudere in casa con il bottino pieno sabato prossimo contro la Top Volley Latina che non ha più nulla da chiedere al campionato, dovrà sperare nella sconfitta del Volley Fiumicino impegnato contro la Polisportiva Roma 7 Volley in piena zona playout.«Abbiamo vinto come da pronostico 3-0 - commenta il capitano Andrea Giordani – contro una squadra che comunque si è battuta e ci ha messo in difficoltà nel secondo set; adesso siamo ad un punto dai play off, l’unica possibilità di arrivarci è una nostra vittoria e una sconfitta di Fiumicino, noi ci proveremo».Il dirigente Paolo Buzzao traccia un bilancio: «La sconfitta di Fiumicino contro Lara ci potrebbe dare ancora un speranza; abbiamo quasi finito, se dovessero arrivare i playoff saremo molto contenti, lo stesso se non dovessero arrivare. L’importante era mantenere la serie, i playoff li sfioreremo vediamo che succede domenica prossima, dipenderà dal risultati degli altri noi dovremmo fare il nostro comunque la stagione è stata positivissima e siamo pronti per ripartire l’anno prossimo».Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Roma Volley 3-0Egeria Volley Club Nepi Civita - Pol. Roma 7 Volley Ad 0-3Serapo Volley Gaeta - Asd Volley Life 2-3Fenice - Nfa Saet 1-3Top Volley Latina - Gsdp Zagarolo 3-1Volley Fiumicino - Lara Srl Roma Xx Volley 1-3Gsdp Zagarolo 64Roma Volley 48Serapo Volley Gaeta 47Nfa Saet 46Volley Fiumicino 44Asd Pol. Maglianese Volley 43Asd Volley Life 42Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 42Lara Srl Roma Xx Volley 42Top Volley Latina 39Pol. Roma 7 Volley Ad 32Fenice 30Egeria Volley Club Nepi Civita 4Asd Ascor 2