RIETI - Nella ventiquattresima giornata di serie C la Maglianese Volley esce sconfitta per 2-3 (20-25,22-25, 27-25, 25-16, 12-15) dalle mura amiche contro la seconda della classe Roma Volley che rinforza la posizione portandosi a 48 punti. Si complica invece la strada per l’accesso ai play per i ragazzi di mister Giovannetti che aggiungono alla classifica un solo punto fermandosi in sesta posizione a 40 punti. Costretta a recuperar con sue set di svantaggio, Giordani e compagni, ricorrono e pareggiano i conti a sono costretti ad inchinarsi agli avversari.«Purtroppo non è andata come speravamo, - commenta il dirigente Paolo Buzzao - Abbiamo perso 3-2, miravamo alla posta intera per sperare ancora nei playoff, la matematica ancora non ci condanna ma le cose si sono molto complicate per quanto riguarda i playoff. Relativamente alle ambizioni di inizio stagione- prosegue il dirigente giallo-nero- era quella di mantenere la serie perchè non eravamo strutturati per avere ambizioni più grandi, certamente durate l’andamento del campionato si era manifestata questa possibilità, purtroppo abbiamo avuto troppi alti e bassi nel momento clou anche qualche infortunio, anche sabato è mancato il palleggiatore titolare a causa di un’influenza avuta tutta la settimana, il suo sostituto è andato molto bene, ma gli infortuni, soprattutto nell’ultima parte della stagione ci hanno penalizzato un po'. Però la stagione fino adesso la riteniamo positiva, abbiamo confermato la serie e vediamo le cose come vanno. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto brava con ragazzi giovani e forti, purtroppo siamo partiti con l’handicap della partenza per 2-0, ci siamo ripresi e abbiamo fatto buone azioni. Siamo ancora li – conclude Buzzao - abbiamo 40 punti e dobbiamo sperare nella concomitanza di altri risultati negativi e vincere le prossime due gare. Comunque siamo soddisfatti come società, ci ripresenteremo l‘anno prossimo con rinnovate ambizioni e se riusciremo a strutturaci anche con ambizioni più importanti».Nfa Saet - Serapo Volley Gaeta 3-2Asd Volley Life - Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 3-0Pol. Roma 7 Volley Ad – Fenice 0-3Gsdp Zagarolo - Volley Fiumicino 3-1Lara Srl Roma Xx Volley - Top Volley Latina 3-1Asd Ascor - Egeria Volley Club Nepi Civita 3-2Gsdp Zagarolo 64Roma Volley 48Serapo Volley Gaeta 46Volley Fiumicino 44Nfa Saet 43Asd Volley Life 40Asd Pol. Maglianese Volley 40Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 39Lara Srl Roma Xx Volley 39Top Volley Latina 36Fenice 27Pol. Roma 7 Volley Ad 29Egeria Volley Club Nepi Civita 4Asd Ascor 2