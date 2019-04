ALTRE GARE, XXIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Trasferta romana per la Maglianese Volley nella ventitreesima giornata del campionato di serie C maschile; nel girone A, i gialloneri andranno a far visita alla Fenice (domani, sabato 6 aprile, alle 18.30), che con 27 punti cercherà l’acuto in casa per uscire dalla zona retrocessione.I ragazzi di mister Marco Giovannetti, dopo la sconfitta casalinga al tie-break con la diretta concorrente Nfa Saet, proveranno a prendere punti per avvicinarsi all’ultimo posto utile per l’acceso ai playoff e la gara di sabato potrebbe rilanciare Giordani e compagni nella classifica che ora vede la formazione sabina con 36 punti in ottava posizione in coabitazione alla Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia impegnata nella gara intera con la Polisportiva Roma 7.A quattro giornate dalla fine della stagione regolare, oltre alla Gsdp Zagarolo, ormai matematicamente promossa in serie B, la lotta tra le altre formazioni è ancora aperta per stilare la classifica finale e stabilire le quattro squadre che affronteranno i playoff.Roma Volley - Nfa Saet 0-3 (giocata il 3.04)Top Volley Latina - Asd Volley LifeSartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Pol. Roma 7 Volley AdVolley Fiumicino - Asd AscorEgeria Volley Club Nepi Civita - Lara Srl Roma Xx VolleySerapo Volley Gaeta - Gsdp ZagaroloGsdp Zagarolo 59Roma Volley 46Serapo Volley Gaeta 44Volley Fiumicino 41Nfa Saet 41Asd Volley Life 37Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 36Asd Pol. Maglianese Volley 36Lara Srl Roma Xx Volley 33Top Volley Latina 33Pol. Roma 7 Volley Ad 29Fenice 27Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0