ALTRE RISULTATI, XXI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Ventunesima giornata da dimenticare per l’Asd Maglianese Volley che torna dalla trasferta contro la Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia con un pesante ko terminato 3-0 (25-17,25-18, 25-22) in favore dei padroni di casa nel campionato di serie C maschile.I ragazzi di mister Marco Giovannetti sprecano una gara importante allontanandosi dall’ultimo posto utile di accesso ai play – off visto anche i risultati delle altre gare dove le dirette concorrenti hanno portato punti in classifica lasciando i giallo-neri in settima posizione con 35 punti.«Abbiamo disputato una delle peggiori partite della stagione – commenta il dirigente Paolo Buzzao - non riusciamo a trovare il punto della situazione di questo rendimento fuori casa così scarso visto che abbiamo perso 3-0; nulla è ancora compromesso ma noi non ci siamo espressi come sappiamo fare. Siamo settimi nella classifica generale, sempre li, mancano cinque partite, sabato c’è una diretta concorrente la Nfa Saet una squadra ad un punto sopra di noi, dobbiamo vincere, e riuscire a fare poi risultato fuori casa le ultime due partite sperando di riuscire a rientrare nella zona playoff; possiamo farcela».Nfa Saet - Asd Volley Life 3-2Roma Volley - Pol. Roma 7 Volley Ad 3-0Serapo Volley Gaeta - Lara Srl Roma Xx Volley 3-1Top Volley Latina - Asd Ascor 3-0Egeria Volley Club Nepi Civita - Volley Fiumicino 0-3Fenice - Gsdp Zagarolo 1-3Gsdp Zagarolo 56Roma Volley 43Serapo Volley Gaeta 41Volley Fiumicino 38Asd Volley Life 37Nfa Saet 36Asd Pol. Maglianese Volley 35Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 33Top Volley Latina 33Lara Srl Roma Xx Volley 30Pol. Roma 7 Volley Ad 29Fenice 27Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Asco