RISULTATI, XX GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una straordinaria Maglianese vince in casa 3-1 (25-18, 21-25, 25-19, 25-15) contro la seconda della classe Serapo Gaeta e centra il terzo successo consecutivo oltre a conquistare tre punti chiave per la corsa ai playoff.Nella ventesima giornata di serie C maschile mister Marco Giovannetti, orfano dell’infortunato Scopetti schiera: Gemma in regia, Giordani e Facchini al centro, l’opposto con Francesco Buzzao opposto, Verducci e Lorenzo Buzzao schiacciatori e Stentella libero. Un sestetto iniziale con quattro giocatori di Magliano in campo che non deludono le aspettative davanti al pubblico amico.Partenza decisa per i gialloneri che sono riusciti da subito a tenere un livello di efficacia in battuta molto alto con ottime percentuali in ricezione che portano agevolmente in set in chiusura: 25-18. La reazione degli avversari non tarda ad arrivare, complice qualche errore di troppo dei padroni di casa che cedono 21-25. La Maglianese sale in cattedra concentrata e decisa a prendere tre punti e gli ultimi due set sono la copia del primo e chiude il match 3-1.A commentare la giornata il capitano Andrea Giordani: «E’ arrivata una vittoria fortemente voluta, che ci rende soddisfatti per come siamo riusciti a gestire il match, e ci da grande fiducia per il proseguo: Ad oggi mancano sei partite alla fine, di cui tre trasferte, e vista la classifica estremamente corta, sarà fondamentale provare ancora una volta a migliorare le nostre prestazioni lontano dalle mura amiche, già dalla prossima trasferta a Civitavecchia».Gsdp Zagarolo - Asd Volley Life 3-1Pol. Roma 7 Volley Ad - Nfa Saet 2-3Lara Srl Roma Xx Volley - Roma Volley 1-3Asd Pol. Maglianese Volley - Serapo Volley Gaeta 3-1Top Volley Latina - Egeria Volley Club Nepi Civita 3-0Asd Ascor - Fenice 0-3Volley Fiumicino - Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 3-1Gsdp Zagarolo 53Roma Volley 40Serapo Volley Gaeta 38Asd Volley Life 36Volley Fiumicino 35Asd Pol. Maglianese Volley 32Nfa Saet 32Lara Srl Roma Xx Volley 30Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 30Top Volley Latina 27Pol. Roma 7 Volley Ad 29Fenice 27Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0