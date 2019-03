ALTRE GARE, XX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Coppa Lazio abbondonata per l’Asd Maglianese Volley che torna sconfitta dalla terza giornata del girone B di serie C maschile; 3-1 (25-16, 25-18, 23-25, 25-17) per i padroni di casa della Caschera Virtus Pallianus Pileum Asd che passano il turno.Mister Marco Giovannetti commenta la gara: «La partenza è stata orribile, poi è andata benino; abbiamo giocato un po' tutti e a prescindere del risultato è stato un buon allenamento per tutta la squadra. Ora siamo concentrati sul campionato - commenta il tecnico giallonero - dobbiamo puntare alla salvezza matematica e pensiamo all’obiettivo playoff che è ancora possibile; la classifica è molto corta e il campionato è ancora aperto; sabato ce la giocheremo fino all’ultimo».Archiviata la Coppa Lazio domani, sabato 16 marzo, la Maglianese torna in campo per la ventesima giornata del girone A, alle 18 nel Palazzetto dello Sport di Magliano Sabina arriva la seconda della classe Serapo Volley Gaeta, a sei lunghezze dai padroni di casa che con 32 punti all’attivo cercano continuità dopo gli ultimi due successi consecutivi.Gsdp Zagarolo - Asd Volley LifePol. Roma 7 Volley Ad - Nfa SaetLara Srl Roma Xx Volley - Roma VolleyAsd Pol. Maglianese Volley - Serapo Volley GaetaTop Volley Latina - Egeria Volley Club Nepi CivitaAsd Ascor - FeniceVolley Fiumicino - Sartorelli Serramenti Pallavolo CivitavecchiaGsdp Zagarolo 50Serapo Volley Gaeta 38Roma Volley 37Asd Volley Life 36Volley Fiumicino 32Nfa Saet 32Asd Pol. Maglianese Volley 32Lara Srl Roma Xx Volley 30Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 30Pol. Roma 7 Volley Ad 28Top Volley Latina 27Fenice 24Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0