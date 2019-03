ALTRE GARE, XIX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani, sabato 9 marzo, alle 17.30 la Maglianese Volley andrà per la diciannovesima gara del girone A di serie C maschile a far visita al fanalino di coda Egeria Volley Club Nepi Civita.Ritrovato il sorriso con la vittoria in casa contro la Pol. Roma 7 Volley Ad i gialloneri sono pronti a recuperare punti per avvicinarsi alla zona play off vista la classifica molta corta che li tiene distanti dalla seconda del girone solo a sette lunghezze.La vittoria a Nepi per i ragazzi di mister Marco Giovannetti segnerebbe il secondo successo stagionale fuori casa e servirà per acquistare ancora più consapevolezza di poter far bene lontano dal proprio pubblico anche in vista della seconda giornata di Coppa Lazio in programma per mercoledì 13 marzo dove la Maglianese incontrerà la Caschera Virtus Pallianus Pileum Asd già vittoriosa in casa della Pol. Casal Bertone Roma sconfitta a Magliano 3-1.Asd Volley Life - Pol. Roma 7 Volley AdNfa Saet - Lara Srl Roma Xx VolleyRoma Volley - Asd AscorSerapo Volley Gaeta - Top Volley LatinaFenice - Volley FiumicinoSartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Gsdp ZagaroloGsdp Zagarolo 48Serapo Volley Gaeta 36Roma Volley 34Asd Volley Life 33Volley Fiumicino 30Nfa Saet 30Lara Srl Roma Xx Volley 29Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 29Asd Pol. Maglianese Volley 29Pol. Roma 7 Volley Ad 28Top Volley Latina 26Fenice 23Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0