ALTRE GARE, XVIII GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 12:30

RIETI - Tornare a vincere, sarà questo l'imperativo per l'Asd Maglianese Volley nella diciottesima giornata del campionato regionale di serie C maschile.I ragazzi di mister Marco Givannetti, digiuni di vittorie da un mese, sabato alle ore 18 sono chiamati davanti al pubblico casalingo ad invertire la rotta che allontanerebbe la formazione giallo nera dalla zona play out.Per poter sperare ancora all'accesso ai playoff, visto anche il calendario alla portata per la Maglianese, Giordani e compagni dovranno chiudere a punteggio pieno il match casalingo contro la Pol. Roma 7 Volley Ad che dall'altra parte della rete cercherà di aggrapparsi all'ultimo posto utile per l'accesso ai play-off.Porte aperte dunque in un campionato che ancora resta ancora tutto da vivere con il sestetto sabino pronto a non arrendersi come ha già iniziato a afre nella prima giornata di Coppa Lazio.Lara Srl Roma Xx Volley - Asd Volley LifeGsdp Zagarolo - Nfa SaetAsd Ascor - Serapo Volley GaetaVolley Fiumicino - Roma VolleyTop Volley Latina - FeniceEgeria Volley Club Nepi Civita - Sartorelli Serramenti Pallavolo CivitavecchiaGsdp Zagarolo 45Roma Volley 34Serapo Volley Gaeta 33Asd Volley Life 33Nfa Saet 30Pol. Roma 7 Volley Ad 28Volley Fiumicino 27Lara Srl Roma Xx Volley 26Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 26Asd Pol. Maglianese Volley 26Fenice 23Top Volley Latina 23Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0