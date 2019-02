ALTRE RISULTATI, XVI GIORNATA

RIETI - Passo falso per la Maglianese Volley nella diciassettesima gara di serie C regionale; è la squadra di casa dell’Asd Volley Life ad aggiudicarsi la vittoria 3-1 (30-28, 25-23, 23-25, 25-18).Una brutta sconfitta per Giordani e compagni0 che con il passaggio a vuoto in quel di Viterbo si ritrovano a ridosso della zona play-out con 26 punti nella classifica generale del girone A.A raccontare la gara con molto rammarico mister Marco Giovannetti: «Abbiamo perso una bella occasione, purtroppo abbiamo gestito malissimo i primi due set, facendo troppi errori banali; il primo set l’abbiamo giocato punto a punto, nel secondo siamo stati sempre avanti ma ci siamo fatti superare, nel terzo parziale, abbiamo iniziato sempre al comando poi, come nel precedente ci hanno recuperato ma siamo riusciti a tenere e a portarlo a casa, durante il set Volley Life ha perso il suo attaccante migliore uscito per un lieve infortunio e noi non siamo riusciti ad approfittarne. C’è tanta amarezza, purtroppo abbiamo sprecato tante energie ma in modo negativo, il derby da alcuni ragazzi era molto sentito e si meritavano la vittoria ma purtroppo quando ci sono i passaggi a vuoto come questo si pagano le conseguenze; ora dobbiamo allontanarci dalla zona play- out per salvarci. Sono fiducioso, abbiamo un calendario favorevole e ancora l’obiettivo play-off è fattibile».Pol. Roma 7 Volley - Lara Srl Roma Xx Volley 3-1Nfa Saet - Asd Ascor 3-0Roma Volley - Gsdp Zagarolo 0-3Serapo Volley Gaeta - Volley Fiumicino 3-0Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Top Volley Latina 3-0Fenice - Egeria Volley Club Nepi Civita 3-0Gsdp Zagarolo 45Roma Volley 34Serapo Volley Gaeta 33Asd Volley Life 33Nfa Saet 30Pol. Roma 7 Volley Ad 28Volley Fiumicino 27Lara Srl Roma Xx Volley 26Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 26Asd Pol. Maglianese Volley 26Fenice 23Top Volley Latina 23Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0