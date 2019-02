ALTRE GARE, XVI GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Buona la prima gara in Coppa Lazio di serie C per la Maglianese Volley che ha battuto in casa la Polisportiva Casal Bertone per 3-1 (27-25, 25-22, 21-25, 25-22).Un match sfortunato per i romani che, con il secondo set praticamente in tasca, in vantaggio sui padroni di casa si sono ritrovati con due giocatori espulsi e i cambi a disposizione terminati, il direttore di gara, come da regolamento ha decretato la vittoria del parziale alla Maglianese che si è ritrovata a giostrare la gara con due set vinti e a brindare poi al successo finale.«Abbiamo giocato con una buona cornice di pubblico contro una squadra molto ben attrezzata fatta di giovani promettenti – afferma il dirigente Paolo Buzzao - ottenendo un risultato importante in vista della trasferta a marzo a Paliano (terza nel girone B). E’ stata una partita tirata ma abbiamo giocato con attenzione e un po' di nervosismo, soprattutto dopo l’episodio del secondo set, ma con questa vittoria speriamo di avere lo stimolo per trovare un pò di continuità».I ragazzi di mister Marco Giovannetti, archiviato il turno di Coppa Lazio sono chiamati, per la diciassettesima gara del girone A di serie C, sabato 23 febbraio alle ore 18:30 all’importante derby a Viterbo dall’Asd Volley Life squadra abituata agli straordinari (cinque tie-break nelle ultime cinque gare disputate) che ha già battuto nel girone di andata la capolista Zagarolo.Per i gialloneri, sarà una partita impegnativa soprattutto in chiave playoff: una vittoria consentirebbe loro di avvicinarsi al gruppo in testa alla classifica.Pol. Roma 7 Volley - Lara Srl Roma Xx VolleyAsd Volley Life - Asd Pol. Maglianese VolleyNfa Saet - Asd AscorRoma Volley - Gsdp ZagaroloSerapo Volley Gaeta - Volley FiumicinoSartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Top Volley LatinaFenice - Egeria Volley Club Nepi Civita -Gsdp Zagarolo 42Roma Volley 34Serapo Volley Gaeta 30Asd Volley Life 30Volley Fiumicino 27Nfa Saet 27Lara Srl Roma Xx Volley 26Asd Pol. Maglianese Volley 26Pol. Roma 7 Volley Ad 25Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 23Top Volley Latina 23Fenice 20Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0