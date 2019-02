RISULTATI, XVI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Ancora un passo falso in trasferta per la Maglianese Volley che a Roma in casa della Lara Srl Roma Xx Volley non è riuscita ad emergere ritornando con un pesante k.o per 3-0 (32-30, 25-20, 25-21) che ha portato la formazione giallo-nera ad arrestarsi a 26 punti nella classifica generale del girone A di serie C maschile.È il capitano Andrea Giordani ad analizzare la sconfitta: «Dovevamo fare punti, invece torniamo di nuovo a mani vuote, il primo set siamo sempre stati avanti, alla fine non siamo riusciti a chiudere e abbiamo perso 32-30; nel secondo eravamo avanti noi (14-17), poi si è spenta la luce ed abbiamo subito nove punti si seguito (23-17), nel terzo abbiamo giocato i primi quindici punti, poi ci sono scappati e non li abbiamo più ripresi. Siamo fortunati perché martedì (19 febbraio alle ore 21- Palazzetto dello Sport di Magliano) abbiamo la prima partita di Coppa Lazio contro Casal Bertone, così possiamo provare a girare subito pagina soprattutto in vista del derby di sabato prossimo a Viterbo».Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia – Fenice 3-0Gsdp Zagarolo - Pol. Roma 7 Volley 3-0Asd Ascor - Asd Volley Life 1-3Volley Fiumicino - Nfa Saet 3-2Egeria Volley Club Nepi Civita - Serapo Volley Gaeta 0-3Top Volley Latina - Roma Volley 2-3Gsdp Zagarolo 42Roma Volley 34Serapo Volley Gaeta 30Asd Volley Life 30Volley Fiumicino 27Nfa Saet 27Lara Srl Roma Xx Volley 26Asd Pol. Maglianese Volley 26Pol. Roma 7 Volley Ad 25Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 23Top Volley Latina 23Fenice 20Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0