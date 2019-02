ALTRE GARE, XVI GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con la classifica ancora corta, alla sedicesima giornata del girone A di serie C regionale l’Asd Maglianese Volley è pronta alla trasferta romana in casa della Lara Srl Roma Xx Volley prevista per domani, sabato 16 febbraio, alle 17.Torneranno per la gara dopo la squalifica di una giornata Gemma e Facchini e mister Giovannetti è pronto a rifarsi, dopo aver disputato una bella partita, dalla sconfitta al tie-break contro la capolista Zagarolo che a Magliano è riuscita a vincere sui padroni di casa.Tornare a vincere conquistando tre punti per restare nelle zone alte della classifica sarà l’obiettivo dei gialloneri che saranno chiamati alla massima concentrazione anche in vista degli straordinari per la prima giornata della Coppa Lazio in programma martedì 19 febbraio alle ore 21 nel Palazzetto dello Sport di Magliano.La formazione romana, con la vittoria sul fanalino di coda Ascor in casa, tenterà il raddoppio tra le mura amiche per scalare la classifica, per Giordani e compagni vietati passi falsi.Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia – FeniceGsdp Zagarolo - Pol. Roma 7 VolleyAsd Ascor - Asd Volley LifeVolley Fiumicino - Nfa SaetEgeria Volley Club Nepi Civita - Serapo Volley GaetaTop Volley Latina - Roma VolleyGsdp Zagarolo 39Roma Volley 32Serapo Volley Gaeta 27Asd Volley Life 27Nfa Saet 26Asd Pol. Maglianese Volley 26Volley Fiumicino 25Pol. Roma 7 Volley Ad 25Lara Srl Roma Xx Volley 23Top Volley Latina 22Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 20Fenice 20Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0