RIETI - Arriva domani l’attesa sfida per l’Asd Maglianese Volley che in casa riceve la capolista Zagarolo (ore 18, Palazzetto dello Sport di Magliano Sabina) nella seconda giornata del girone di ritorno.I padroni di casa si presentano alla gara molto agguerriti dopo l’ultima partita a Fiumicino dove i giallo-neri sono tornati con una sconfitta e con importanti sanzioni dal match arrivate in settimana alla dirigenza: squalificati per una giornata Andrea Gemma e Gianluca Facchini, mentre per il mister Marco Giovannetti ammonizione con diffida.La Maglianese, scivolata al quarto posto del girone A con 25 punti, cercherà da subito l’inversione di marcia per rimanere in zona play off e soprattutto ancora di sfruttare il fattore campo che fino adesso non ha mai deluso; Giordani e compagni dopo quattordici giornate non sono mai usciti sconfitti dal campo di Magliano e sarà questa l’arma vincente da sfruttare soprattutto senza due pedine importanti in campo.Serapo Volley Gaeta - FeniceNfa Saet - Sartorelli Serramenti Pallavolo CivitavecchiaLara Srl Roma Xx Volley - Asd AscorPol. Roma 7 Volley - Top Volley LatinaAsd Volley Life - Volley FiumicinoRoma Volley - Egeria Volley Club Nepi CivitaGsdp Zagarolo 37Roma Volley 32Asd Volley Life 26Asd Pol. Maglianese Volley 25Serapo Volley Gaeta 24Nfa Saet 24Volley Fiumicino 23Pol. Roma 7 Volley Ad 22Top Volley Latina 22Fenice 20Lara Srl Roma Xx Volley 20Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 19Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0