RISULTATI, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:18

RIETI - Inizia con un passo falso il girone di ritorno di serie C maschile per la Maglianese Volley che da Fiumicino torna sconfitta per 3-1 (25-22, 25-19, 27-29, 27-25) dopo una buona partita a ritmo elevato.Nei primi due set i padroni di casa riescono a gestire bene e a tenere il controllo; nel terzo Giordani e compagni con determinazione arrivano ai vantaggi e allungano il match portandolo al quarto set. I ragazzi di mister Marco Giovannetti mantengono le distanze fino al punteggio di 20-16 dove la battuta del palleggiatore avversario mette in difficoltà la formazione giallo-nera che subisce: 20-20. I direttori di gara assegnano il ventunesimo punto a Fiumicino, la decisione arbitrale dubbia fa scaldare gli animi dei giocatori e di tutto lo staff della Maglianese che rimedia l’espulsione di mister Giovannetti dalla panchina e del cartellino rosso al giocatore Andrea Gemma portando il tabellone sul 22-20.Tensione sul finale: i giallo-neri continuano a crederci fino al 25-25 ma è la squadra di casa a spuntarla sul finale: 27-25. A fine gara il clima è teso per le decisioni arbitrali sul finale e per la Maglianese l’amaro in bocca di aver perso tre punti importanti che fanno scivolare di una posizione i sabini.Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia – Serapo Volley Gaeta 2-3Gsdp Zagarolo - Lara Srl Roma Xx Volley 3-0Fenice - Roma Volley 3-2Asd Ascor - Pol. Roma 7 Volley 1-3Volley Fiumicino - Asd Pol. Maglianese Volley 3-1Egeria Volley Club Nepi Civita – Asd Volley Life 1-3Top Volley Latina - Nfa Saet 3-1Gsdp Zagarolo 37Roma Volley 29Asd Volley Life 26Asd Pol. Maglianese Volley 25Serapo Volley Gaeta 24Nfa Saet 24Volley Fiumicino 23Top Volley Latina 22Fenice 20Lara Srl Roma Xx Volley 20Pol. Roma 7 Volley Ad 19Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 19Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0