ALTRE GARE, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Inizia dalla terza posizione del girone A di serie C il ritorno della Maglianese Volley che con i 25 punti all’attivo continua a dimostrarsi una delle squadre più in forma del momento. L’accesso diretto alla Coppa Lazio con la prima vittoria esterna a Latina ha dato un segnale importante ai ragazzi di mister Marco Giovanetti che godono anche dell’imbattibilità tra le mura miche del palazzetto dello sport di Magliano Sabina.Nella quattordicesima giornata, Giordani e compagni andranno ospiti in casa del Volley Fiumicino sabato 2 febbraio alle ore 18:30 già sconfitto in casa 3-0 all’esordio stagionale. Confermare il trend e siglare il secondo successo lontano da casa aumenterebbe il morale dei giallo-neri che si preparano per lo scontro della settimana prossima con la proibitiva capolista Gsdp Zagarolo con due sole sconfitte alle spalle, in testa alla classifica con 34 punti.Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia – Serapo Volley GaetaGsdp Zagarolo - Lara Srl Roma Xx VolleyFenice - Roma VolleyAsd Ascor - Pol. Roma 7 VolleyVolley Fiumicino - Asd Pol. Maglianese VolleyEgeria Volley Club Nepi Civita – Asd Volley LifeTop Volley Latina - Nfa SaetGsdp Zagarolo 34Roma Volley 28Asd Pol. Maglianese Volley 25Nfa Saet 24Asd Volley Life 23Serapo Volley Gaeta 22Volley Fiumicino 20Lara Srl Roma Xx Volley 20Pol. Roma 7 Volley Ad 19Top Volley Latina 19Fenice 18Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 18Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0