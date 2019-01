ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Centra l’obiettivo della tredicesima giornata la Maglianese Volley che a Latina conquista l’accesso diretto alla Coppa Lazio e sfata finalmente il tabù della trasferta vincendo 3-1 (26-28, 25-16, 13-25, 14-25) in casa della Top Volley . È festa per i gialloneri che consolidano la terza posizione del girone A di serie C con la prima vittoria stagionale esterna.Arriva una prestazione convincente con il primo parziale giocato punto a punto, bene nei fondamentali i ragazzi di mister Marco Giovannetti sono riusciti a spuntarla sul finale. Vivace il secondo set con un pubblico acceso che ha animato l’ambiente; Giordani e compagni subiscono ma non si arrendono e mettono in campo determinazione e grazie alla coesione del gruppo vincono agevolmente gli ultimi due set e portano a casa tre punti.Raggiante il tecnico della Maglianese: «Sono molto soddisfatto, siamo partiti con grosse difficoltà con una squadra rivisitata per l’assenza di alcuni attaccanti; peccato per il passaggio a vuoto del secondo set che ormai abbiamo cronico, ma siamo stati bravi a reagire contro una squadra al nostro livello. Affronteremo la Coppa Lazio, abbiamo raggiunto l’obiettivo sopra le nostre aspettative come il terzo posto in classifica; ora dobbiamo mantenere il livello e confermare la vetta e tra due mesi vedremo come andrà, ora ci godiamo il momento».Egeria Volley Club Nepi Civita - Nfa Saet 0-3Fenice - Asd Volley Life 3-2Volley Fiumicino - Pol. Roma 7 Volley Ad 3-0Serapo Volley Gaeta - Roma Volley 2-3Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Lara Srl Roma Xx Volley 3-0Asd Ascor - Gsdp Zagarolo 0-3Gsdp Zagarolo 34Roma Volley 28Asd Pol. Maglianese Volley 25Nfa Saet 24Asd Volley Life 23Serapo Volley Gaeta 22Volley Fiumicino 20Lara Srl Roma Xx Volley 20Pol. Roma 7 Volley Ad 19Top Volley Latina 19Fenice 18Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 18Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0