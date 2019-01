ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà il fanalino di coda dell’Asd Ascor l’ospite dell’Asd Maglianese Volley nella dodicesima giornata del campionato di serie C maschile del girone A prevista per sabato 12 gennaio alle ore 18 nel Palazzetto dello Sport di Magliano.I padroni di casa ancora non sono riusciti a sfatare il tabù della trasferta e sono reduci dalla sconfitta in terra romana subita dal Roma Volley, impostosi 3-0 sulla formazione giallo-nera. Per i ragazzi di mister Marco Giovannetti la ghiotta opportunità di riscatto contro una formazione che fino adesso non è mai riuscita mai ad esprimersi nel campionato che arriva in sabina con nessun set vinto alle spalle. Per Giordani e compagni tre punti saranno fondamentali per restare nelle zone nobili della classifica e cercare il sorpasso nell’ultimo post utile in zona play- off contro la concorrente diretta Top Volley Latina ospite dalla capolista Zagarolo.Roma Volley - Sartorelli Serramenti Pallavolo CivitavecchiaPol. Roma 7 Volley Ad - Egeria Volley Club Nepi CivitaAsd Pol. Maglianese - Asd AscorAsd Volley Life - Serapo Volley GaetaNfa Saet – FeniceGsdp Zagarolo - Top Volley LatinaLara Srl Roma Xx Volley - Volley FiumicinoGsdp Zagarolo 28Roma Volley 24Serapo Volley Gaeta 20Asd Volley Life 20Top Volley Latina 19Asd Pol. Maglianese Volley 19Nfa Saet 18Volley Fiumicino 17Lara Srl Roma Xx Volley 17Fenice 16Pol. Roma 7 Volley Ad 16Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 14Egeria Volley Club Nepi Civita 3Asd Ascor 0