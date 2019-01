RISULTATI XI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Amara la prima trasferta del 2092 per l’Asd Maglianese Volley che dopo le feste natalizie ha visto di fronte la ben corazzata Roma Volley in seconda posizione nella classifica generale del girone A di serie C maschile che ha battuto per 3-0 (25-16, 25-18, 25-15) i gialloneri.I ragazzi di mister Marco Giovannetti si trovano ora in sesta posizione insieme (con 19 punti) alla Top Volley nell’ultima zona utile per l’accesso ai playoff. Numeri alla mano la Maglianese ha sei vittorie e cinque sconfitte, con nessun passaggio a vuoto nel campo di casa del Palazzetto dello sport di Magliano che grazie al pubblico sempre presente riesce a dare la carica in più a Giordani e compagni che invece in trasferta non sono mai riusciti a trovare spunti giusti per tornare con un risultato pieno; a due giornate dal giro di boa saranno chiamati ancora a superare l’ostacolo delle gare esterne per continuare ancora ad essere protagonisti di una stagione lunga e ricca di novità.Intanto l’obiettivo principale rimane quello di rifarsi della sconfitta in terra romana e la Maglianese avrà l’opportunità di rifarsi sabato prossimo quando riceverà in casa il fanalino di coda a secco di set Ascor Volley.Serapo Volley Gaeta - Nfa Saet 3-0Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Asd Volley Life 3-2Fenice - Pol. Roma 7 Volley Ad 3-2Roma Volley - Asd Pol. Maglianese Volley 3-0Volley Fiumicino - Gsdp Zagarolo 0-3Top Volley Latina - Lara Srl Roma Xx Volley 3-2Egeria Volley Club Nepi Civita - Asd Ascor (da giocare 08-01)Gsdp Zagarolo 28Roma Volley 24Serapo Volley Gaeta 20Asd Volley Life 20Top Volley Latina 19Asd Pol. Maglianese Volley 19Nfa Saet 18Volley Fiumicino 17Lara Srl Roma Xx Volley 17Fenice 16Pol. Roma 7 Volley Ad 16Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 14Egeria Volley Club Nepi Civita 0Asd Ascor 0