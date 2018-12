RISULTATI X GIORNATA

RIETI - Torna in orbita la Maglianese. Merito del 3-1 (25-22, 25-22, 15-25, 25-18) rifilato ai capitolini della Fenice e di una combinazione di risultati favorevoli, che la riportano sul podio, a sole due lunghezze dalla Roma Volley, seconda. Col successo di sabato – il sesto stagionale – si allunga la striscia casalinga dei sabini, imbattuti tra le mura amiche: 18 punti conquistati sui 19 che ha in dote, 18 set vinti e quattro persi è l’invidiabile bottino interno di capitan Giordani e compagni, che ora dovranno iniziare a fare risultato pure al di fuori dei confini provinciali.Già, proprio nelle gare esterne la Maglianese ha incontrato le difficoltà maggiori, non riuscendo mai a trovare il bandolo della matassa. Il coach Marco Giovannetti avrà a disposizione la lunga sosta natalizia per preparare al meglio la prima trasferta del 2019, sabato 5 gennaio al PalAntonietti, contro la lanciatissima Roma Volley. Il sestetto sabino proverà ad invertire la rotta, ma dovrà fare i conti con la seconda della classe, imbattuta ma non imbattibile in casa. Seppur sempre a segno, nei cinque incontri interni i capitolini hanno sempre lasciato almeno un set alle avversarie di turno. Un dettaglio non da poco, da cui Giovannetti dovrà ripartire per costruire il riscatto.Saet Roma-Roma Volley 2-3Volley Life Viterbo- Top Volley Latina 3-2Roma VII-Sartorelli Civitavecchia 1-3Maglianese-Fenice Roma 3-1Ascor Roma- Fiumicino 0-3Roma XX- Egeria Nepi Civitacastellana 3-0Zagarolo-Serapo Gaeta 3-0Zagarolo 25Roma Volley 21Volley Life Viterbo e Maglianese 19Saet Roma 18Serapo Gaeta, Top Volley Latina e Fiumicino 17Roma XX 16Roma VII 15Fenice Roma 14Sartorelli Civitavecchia 12Egeria Nepi Civitacastellana e Ascor Roma 0