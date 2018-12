ALTRE GARE, X GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Maglianese in altalena: terza fino ad una settimana fa, solo settima ora. Colpa della sconfitta rimediata a Roma contro la Saet, l’ennesima fuori casa. Ma domani, sabato 15 dicembre, alle 18 i sabini tornano sul terreno amico, autentico talismano di questo altalenante campionato di serie C maschile. Un rettangolo di gioco che in cinque giornate ha regalato a capitan Giordani e compagni 15 punti su 15. Vincere in casa sembra diventata poco più di una formalità per i ragazzi di Marco Giovannetti che, contro i capitolini della Fenice, hanno l’obbligo di continuare a farlo. In palio c’è l’imbattibilità interna, ma soprattutto un posto tra le grandi del girone A. Condurre in porto il sesto successo casalingo consecutivo, infatti, consentirebbe alla Maglianese di ripiombare in piena zona-playoff, anche alla luce delle sfide al vertice tra la capolista Zagarolo e Gaeta, terza, e tra la Saet – quinta – e i cugini della Roma Volley, secondi.Saet Roma-Roma VolleyVolley Life Viterbo-Top Volley LatinaRoma VII-Sartorelli CivitavecchiaAscor Roma-FiumicinoRoma XX-Egeria Nepi CivitacastellanaZagarolo-Serapo GaetaZagarolo 22Roma Volley 19Serapo Gaeta, Volley Life Viterbo e Saet Roma 17Top Volley Latina e Maglianese 16Roma VII 15Fenice Roma e Fiumicino 14Roma XX 13Sartorelli Civitavecchia 9Egeria Nepi Civitacastellana e Ascor Roma 0