RIETI - Continua a non arrivare il successo in trasferta per la Maglianese: imbattibile in casa, fragile in trasferta. La squadra del coach Giovannetti sabato è stata sconfitta 3-0 nella palestra dell'oratorio San Paolo dalla Nfa Saet, in uno scontro d'alta quota. I parziali parlano di un match abbastanza segnato, se non per il set finale: 25-20, 25-19, 25-23. Nulla di compromesso nella lotta per un posto nei plyoff, ma sabato i tre punti diventano obbligatori in casa contro La Fenice, che si trova a quota 20, due punti in meno dei sabini. © RIPRODUZIONE RISERVATA