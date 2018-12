RISULTATI VIII GIORNATA

RIETI - Imbattibile tra le mura amiche per la quinta giornata di fila i ragazzi della Maglianese Volley che nel Palazzetto dello sport di casa non sbagliano un colpo e liquidano 3-1 (25-19, 25-20, 19-25, 25-21) anche la Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia che si arrende ai colpi del sestetto del capitano Andrea Giordani.La sconfitta subita a Gaeta nell’ultima trasferta non ha demoralizzato i gialloneri che con grande voglia di riscatto hanno messo in campo attenzione e determinazione per portare a casa tre punti importantissimi che trascinano la formazione guidata da Mister Marco Giovannetti a 16 punti e al terzo posto della classifica generale del girone A in compagnia dell’Asd Volley Life.Il servizio insidioso è riuscita a mettere in difficoltà i Civitesi che per i primi due set hanno subito anche un attacco efficace e una difesa costante da parte dei padroni di casa che nel terzo set hanno lasciato spazio agli avversari e non sono riusciti a recuperare il gap consentendo agli avversari di metter in cascina il set. Nel quarto la Maglianese torna a salire in cattedra, controlla e chiude con una vittoria.Asd Volley Life - Nfa Saet 3-2Pol. Roma 7 Volley Ad - Roma Volley 3-0Lara Srl Roma Xx Volley - Serapo Volley Gaeta 3-0Asd Pol. Maglianese Volley - Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 3-1Asd Ascor - Top Volley Latina 0-3Volley Fiumicino - Egeria Volley Club Nepi Civita 3-0Gsdp Zagarolo – Fenice 3-0Gsdp Zagarolo 19Roma Volley 17Asd Volley Life 16Asd Pol. Maglianese Volley 16Serapo Volley Gaeta 15Pol. Roma 7 Volley Ad 14Volley Fiumicino 14Nfa Saet 14Lara Srl Roma Xx Volley 13Fenice 11Top Volley Latina 10Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 6Egeria Volley Club Nepi Civita 0Asd Ascor 0