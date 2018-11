ALTRE GARE, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nell’ottava giornata del girone di andata di serie C regionale l’Asd Maglianese Volley torna tra le mura del Palazzetto dello Sport di Magliano per sfidare alle 18 la Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia. I ragazzi di mister Marco Giovannetti dovranno confermare il trend di vittorie casalinghe, quattro fin ora, senza nessun passo falso tra le mura amiche e sono pronti ad un grande opportunità per accorciare la classifica del girone A dove le prime della classe si trovano tutte a pochi punti di distanza l’uno dall’altra.I gialloneri sono reduci dall’ennesimo stop esterno subito a Gaeta dopo una lunga trasferta che non ha consentito a Giordani e compagni di trovare il primo brindisi lontano da casa; dall’altra parte del rettangolo di gioco la Pallavolo Civitavecchia ritornata da una sofferta vittoria al tie-break contro il Volley Fiumicino che naviga nelle ultime posizioni, in zona retrocessione con sei punti all’attivo. Obiettivo vittoria per la Maglianese per restare nei primi posti della classifica e complice lo scontro diretto tra l’Asd Volley Life e la Nfa Saet potrebbe tentare la scalata.Asd Volley Life - Nfa SaetPol. Roma 7 Volley Ad - Roma VolleyLara Srl Roma Xx Volley - Serapo Volley GaetaAsd Pol. Maglianese Volley - Sartorelli Serramenti Pallavolo CivitavecchiaAsd Ascor - Top Volley LatinaVolley Fiumicino - Egeria Volley Club Nepi CivitaGsdp Zagarolo - FeniceRoma Volley 17Gsdp Zagarolo 16Serapo Volley Gaeta 15Asd Volley Life 14Nfa Saet 13Asd Pol. Maglianese Volley 13Pol. Roma 7 Volley Ad 11Fenice 11Volley Fiumicino 11Lara Srl Roma Xx Volley 10Top Volley Latina 10Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 6Egeria Volley Club Nepi Civita 0Asd Ascor 0