ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Difficile trasferta per l’Asd Maglianese Volley nella settima gara del girone A di serie C maschile che non riesce ancora a concretizzare fuori dalle mura amiche tornando sconfitta dalla Serapo Volley Gaeta per 3-1 (19-25, 25-14, 25-19,25-18).Giornata iniziata male per i gialloneri che a causa di un incidente in autostrada sono costretti a rimanere bloccati per tre ore, posticipando la partita (prevista per le 19) dovuta iniziare con un’ora di ritardo privando anche i ragazzi di mister Marco Giovannetti del riscaldamento preliminare.Il primo set lo vince agevolmente la Maglianese ma poi, un calo probabilmente di stanchezza e poca lucidità non hanno consentito alla formazione sabina di chiudere. Tornano a casa con l’amaro in bocca Giordani e compagni che non riescono a dare continuità alle prestazioni soprattutto fuori casa da dove non sono mai arrivati punti pieni.Sesta ora la posizione della Maglianese nella classifica generale con tredici punti in piena zona playoff; molto corta considerando che la capolista Roma Volley guida il girone con 17 punti, il campionato è ancora lungo e i sabini potranno rifarsi di nuovo in casa, dove fino adesso non hanno mai fallito sabato prossimo con la Pallavolo Civitavecchia.Asd Volley Life - Gsdp Zagarolo 3-2Nfa Saet - Pol. Roma 7 Volley Ad 3-1Roma Volley - Lara Srl Roma Xx Volley 3-1Egeria Volley Club Nepi Civita - Top Volley Latina 0-3Fenice - Asd Ascor 3-0Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Volley Fiumicino 3-2Roma Volley 17Gsdp Zagarolo 16Serapo Volley Gaeta 15Asd Volley Life 14Nfa Saet 13Asd Pol. Maglianese Volley 13Pol. Roma 7 Volley Ad 11Fenice 11Volley Fiumicino 11Lara Srl Roma Xx Volley 10Top Volley Latina 10Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 6Egeria Volley Club Nepi Civita 0Asd Ascor 0