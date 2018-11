CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Banco di prova importante domani, sabato 24 novembre, per la Maglianese, che può ambire alla terza piazza nel girone A di serie C maschile, visto che sono solo due le lunghezze dalla capolista Zagarolo. Dunque sabini in piena bagarre per la B2. A Gaeta (alle 19) si saprà se la squadra è in grado di resistere a certe altitudini.Superare indenni la difficile trasferta della Marina di Serapo consentirebbe alla Maglianese innanzitutto di staccare una diretta concorrente per i playoff, poi di tenere il passo della regina Zagarolo, di scena a Viterbo (sabato alle 18.30), e della seconda della classe, la Roma Volley, impegnata nel derby contro la Roma XX (domenica alle 17). Gaeta è reduce dallo stop di sabato con Latina ma, tra le mura amiche, non ha perso ancora un colpo: nove dei dodici punti che ha in dote, li ha conquistati davanti ai propri tifosi, spettatori di un triplice 3-0 contro Civitavecchia, Nepi-Civitacastellana e Ascor.La Maglianese, che in trasferta non ha ancora brindato, va a caccia di quel successo che la consacrerebbe definitivamente tra le grandi del volley regionale.Gsdp Zagarolo 15Roma Volley 14Asd Pol. Maglianese Volley 13Serapo Volley Gaeta 12Asd Volley Life 9Pol. Roma 7 Volley Ad 11Volley Fiumicino 10Lara Srl Roma Xx Volley 10Nfa Saet 10Fenice 8Top Volley Latina 7Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 4Egeria Volley Club Nepi Civita 0Asd Ascor 0