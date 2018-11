ALTRI RISULTATI, VI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - È ancora l’aria di casa a far sorridere nella sesta giornata del girone di andata di serie C maschile l’Asd Maglianese Volley che concede un solo set al fanalino di coda all’ Egeria Volley Club Nepi Civita e chiude 3-1 (25-18, 25-21, 22-25, 25-18).In una partita in cui i giallo-neri non sono riusciti ad esprimere al meglio la propria superiorità, Giordani e compagni hanno preso le distanze dal primo set chiudendo agevolmente 25-18; nel secondo, l’importate ingresso dell’opposto Francesco Buzzao, tornato in campo dopo oltre un anno da un brutto infortunio al ginocchio, proveniente dal vivaio della Maglianese che ha risposto presente alla chiamata di mister Marco Giovannetti ha contributo a chiudere il parziale.Un piccolo calo di tensione ha portato la squadra di Nepi a conquistare il parziale successivo ( il terzo vinto su sei gare), ma nel quarto i padroni di casa hanno sigillato il risultato:3-1.Con i tre punti conquistati la squadra sabina entra ufficialmente sul podio del girone A con tredici punti in terza posizione a solo due punti dalla capolista Zagarolo.Pol. Roma 7 Volley Ad - Asd Volley Life 1-3Lara Srl Roma Xx Volley - Nfa Saet 3-0Asd Ascor - Roma Volley 0-3Top Volley Latina - Serapo Volley Gaeta 3-0Volley Fiumicino – Fenice 3-1Gsdp Zagarolo - Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 3-0Gsdp Zagarolo 15Roma Volley 14Asd Pol. Maglianese Volley 13Serapo Volley Gaeta 12Asd Volley Life 9Pol. Roma 7 Volley Ad 11Volley Fiumicino 10Lara Srl Roma Xx Volley 10Nfa Saet 10Fenice 8Top Volley Latina 7Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 4Egeria Volley Club Nepi Civita 0Asd Ascor 0