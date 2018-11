PROGRAMMA GARE, VI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Sarà l’Egeria Volley Club Nepi Civita a sfidare nella sesta giornata del campionato regionale del girone A di serie C maschile l’Asd Maglianese Volley sabato 17 novembre alle 18 nel palazzetto dello sport di Magliano.Mai sconfitti fino adesso tra le mura amiche, i ragazzi di mister Marco Giovannetti tenteranno di trovare il quarto successo casalingo per non interrompere la serie di vittorie utili davanti al pubblico di casa.Reduci da una sconfitta al tie-break nel campo della Polisportiva Roma 7 Volley Ad dove sono riusciti a portare a casa un punto importante dopo una straordinaria rimonta, Giordani e compagni sono carichi per restare nei piani alti della classifica che li vede a dieci punti in sesta posizione.L’avversario di turno del Nepi viaggia in piena zona playout con nessuna vittoria all’attivo ed è a caccia del primo acuto stagionale.Pol. Roma 7 Volley Ad - Asd Volley LifeLara Srl Roma Xx Volley - Nfa SaetAsd Ascor - Roma VolleyTop Volley Latina - Serapo Volley GaetaAsd Pol. Maglianese Volley - Egeria Volley Club Nepi CivitaVolley Fiumicino - FeniceGsdp Zagarolo - Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 3-0Serapo Volley Gaeta 12Gsdp Zagarolo 12Pol. Roma 7 Volley Ad 11Roma Volley 11Nfa Saet 10Asd Pol. Maglianese Volley 10Asd Volley Life 9Fenice 8Volley Fiumicino 7Lara Srl Roma Xx Volley 7Top Volley Latina 4Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 4Egeria Volley Club Nepi Civita 0Asd Ascor 0