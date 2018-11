ALTRI RISULTATI, V GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella quinta giornata del girone d’andata di serie C maschile, l’Asd Maglianese Volley cede al tie-break in casa della Polisportiva Roma 7 Volley Ad 3-2 ( 25-14, 25-21, 25-27, 18-25, 18-16) e interrompe la striscia positiva dopo tre vittorie consecutive.Match a due facce per i giallo- neri che scendono in campo disorientati e distratti e vanno sotto di due set, una grande reazione del gruppo guidato da mister Marco Giovannetti costringe i romani agli straordinari che sul finale riescono a spuntarla: 18-16.La Maglianese porta a casa il decimo punto nella classifica generale del girone A in sesta posizione e guarda avanti già alla prossima gara interna.Uno dei protagonisti della gara è Federico Scopetti che commenta così la partita: «I primi due set è come se non fossimo scesi in campo, siamo stati troppo fallosi e troppo generosi nei confronti di una squadra ben organizzata, che al contrario non ci ha regalato nulla e che ci ha sovrastato in ogni fondamentale. Al terzo è arrivata una grande reazione da parte nostra che ci ha permesso di esprimere al meglio il nostro gioco, forse dovuto anche ad una ricezione migliore - continua lo schiacciatore - Questa reazione probabilmente è sintomo del fatto che abbiamo le carte in regola per puntare in alto; sicuramente c'é rammarico per il secondo punto non preso e per l'approccio iniziale, però siamo ottimisti e subito rivolti alla prossima partita».Asd Volley Life - Lara Srl Roma Xx Volley 3-2Nfa Saet - Gsdp Zagarolo 1- 3Serapo Volley Gaeta - Asd Ascor 3-0Roma Volley - Volley Fiumicino 3-1Fenice - Top Volley Latina 3-2Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Egeria Volley Club Nepi Civita 3-0Serapo Volley Gaeta 12Gsdp Zagarolo 12Pol. Roma 7 Volley Ad 11Roma Volley 11Nfa Saet 10Asd Pol. Maglianese Volley 10Asd Volley Life 9Fenice 8Volley Fiumicino 7Lara Srl Roma Xx Volley 7Top Volley Latina 4Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 4Egeria Volley Club Nepi Civita 0Asd Ascor 0