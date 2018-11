RIETI - La Maglianese a caccia del poker sul campo della Roma 7 nella quinta giornata del campionato di serie C maschile. La sfida è in programma domani (sabato 10 novembre) sul campo dei romani che hanno messo in cascina gli stessi punti degli ospiti e che, tra le mura amiche, non sembrano avere avversari in grado di impensierirla. Lo dimostrano i sonanti 3-0 inferti all’Ascor e soprattutto allo Zagarolo. Proprio quest’ultima è la squadra ad aver imposto l’unico stop alla Maglianese tre settimane fa. Ma da quello sfortunato 20 ottobre, il sestetto sabino sembra aver cambiato passo, tanto da presentarsi alla trasferta di sabato a Roma con tutte le carte in regola per ben figurare. E magari vincere il primo degli scontri al vertice.

