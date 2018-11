ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Cala il tris in casa l’Asd Maglianese Volley nella quarta giornata di serie C maschile del girone A; ad uscire sconfitta la viterbese Asd Volley Life che non va oltre al 3-1 ( 25-23, 19-25, 25-18,25-22).Per i giallo- neri la terza vittoria tra le mura amiche del Palazzetto di Magliano Sabina che porta la formazione di Marco Giovannetti già in zona playoff, quarta posizione con nove punti all’attivo.A fare un’attenta analisi il capitano Andrea Giordani: «Siamo in un buon momento, la fatica che stiamo facendo in palestra sta dando i suoi frutti; la partita con i ragazzi del Volley Life è stata più dura di quanto poteva sembrare vista da fuori, ma noi comunque ci aspettavamo una squadra giovane e agguerrita e l’abbiamo preparata nella migliore maniera possibile - spiega il capitano - Loro sono stati anche sfortunati per l’infortunio del loro libero, che fino a quel momento stava facendo una ottima gara, e a cui mandiamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione, ma comunque, abbiamo messo in campo tutto il nostro valore con la massima concentrazione e il risultato finale ci ha premiato». Il numero 14 già proiettato alla prossima partita: «Adesso la classifica sembra sorriderci, e sabato avremo una partita molto difficile in casa di Roma 7, una squadra che sa trarre molto vantaggio dal fattore campo e in casa è molto molto forte. Noi ci andremo con l’obiettivo di rimanere il più possibile attaccato alle prime posizioni. Siamo curiosi anche noi di scoprire che livello abbiamo raggiunto, se possiamo competere con le prime della classe, e questo lo scopriremo sabato dopo sabato, a partire già dal prossimo match».Lara Srl Roma Xx Volley - Pol. Roma 7 Volley Ad 3-0Asd Ascor - Nfa Saet 0-3Gsdp Zagarolo - Roma Volley 3-1Volley Fiumicino - Serapo Volley Gaeta 3-1Top Volley Latina - Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 3-0Egeria Volley Club Nepi Civita – Fenice 1-3Nfa Saet 10Serapo Volley Gaeta 9Pol. Roma 7 Volley Ad 9Asd Pol. Maglianese Volley 9Gsdp Zagarolo 9Roma Volley 8Volley Fiumicino 7Asd Volley Life 7Lara Srl Roma Xx Volley 6Fenice 6Top Volley Latina 3Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 1Egeria Volley Club Nepi Civita 0Asd Ascor 0