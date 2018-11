LA IV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Per la quarta giornata di serie C maschile del girone A l’Asd Maglianese è pronta ad ospitare per la seconda giornata consecutiva in casa l’Asd Volley Life che scenderà in capo, sabato 3 novembre alle ore 18 nel Palazzetto dello Sport di Magliano SabinaLa formazione viterbese arriva in Sabina con sette punti all’attivo in quarta posizione reduce dalla vittoria interna con l’Ascor (3-0), una gara vinta e un tie-break perso alle spalle. I ragazzi di Marco Giovannetti dovranno tenere alta la concentrazione complice il fattore campo che ha portato fino adesso sempre punti (sei in totale) al sestetto giallo- nero con i due ko inflitti al Volley Fiumicino e alla Lara Srl Roma Xx Volley.Una squadra già conosciuta quella ospite da Giordani e compagni nel pre-campionato che aveva visto ben figurare in amichevole la squadra di Magliano ma sabato in ballo ci saranno punti preziosi che già dopo poche giornate potrebbero dare segnali importanti nel girone.Lara Srl Roma Xx Volley - Pol. Roma 7 Volley AdAsd Pol. Maglianese Volley - Asd Volley LifeAsd Ascor - Nfa SaetGsdp Zagarolo - Roma VolleyVolley Fiumicino - Serapo Volley GaetaTop Volley Latina - Sartorelli Serramenti Pallavolo CivitavecchiaEgeria Volley Club Nepi Civita - FeniceSerapo Volley Gaeta 9Pol. Roma 7 Volley Ad 9Roma Volley 8Asd Volley Life 7Nfa Saet 7Asd Pol. Maglianese Volley 6Gsdp Zagarolo 6Volley Fiumicino 4Lara Srl Roma Xx Volley 3Fenice 3Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 1Top Volley Latina 0Egeria Volley Club Nepi Civita 0Asd Ascor 0