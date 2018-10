ALTRI RISULTATI, III GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - È nel campo di casa del Palazzetto dello Sport di Magliano Sabina che i ragazzi dell’Asd Maglianese Volley centrano il secondo successo tra le mura amiche. Questa volta a farne le spese la Lara Srl Roma Xx Volley che nulla ha potuto di fronte a Giordani e compagni che hanno chiuso in scioltezza il match 3-0 (25-21- 25-19, 25-17). Tre punti che portano a quota sei, in sesta posizione i gialloneri che dopo la terza giornata di campionato nel girone A di serie C viaggiano con una sola sconfitta.Una gara attenta sotto ogni fondamentale, che conferma il rendimento molto alto in casa e l’ottima prova di gruppo e i risultati testimoniano il consolidamento che man mano i giovani guidati da mister Marco Giovannetti stanno mettendo in atto.Non si dovrà abbassare la guardia, e bisognerà sfruttare ancora una volta la gara interna di sabato prossimo dove la squadra sabina ospiterà l’Asd Volley Life da Viterbo che già nel pre- campionato ha avuto modo di confrontarsi in qualche gara (a favore di Magliano); una partita alla portata per provare ad allungare la classifica..Fenice - Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 3-2Pol. Roma 7 Volley Ad - Gsdp Zagarolo 3-0Asd Volley Life - Asd Ascor 3-0Nfa Saet - Volley Fiumicino 2-3Serapo Volley Gaeta - Egeria Volley Club Nepi Civita 3-0Roma Volley - Top Volley Latina 3-1Serapo Volley Gaeta 9Pol. Roma 7 Volley Ad 9Roma Volley 8Asd Volley Life 7Nfa Saet 7Asd Pol. Maglianese Volley 6Gsdp Zagarolo 6Volley Fiumicino 4Lara Srl Roma Xx Volley 3Fenice 3Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 1Top Volley Latina 0Egeria Volley Club Nepi Civita 0Asd Ascor 0