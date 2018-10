ALTRE GARE, III GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Per la terza uscita stagionale del campionato regionale di serie C maschile l’Asd Maglianese Volley è pronta ad ospitare nel campo di casa del Palazzetto dello Sport di Magliano Sabina sabato 27 ottobre alle ore 18 la squadra romana Lara Srl Roma Xx Volley.Sarà una gara importante per il sestetto di mister Marco Giovannetti reduce dalla prima sconfitta in trasferta a Zagarolo che tornerà tra le mura amica pronto a replicare il bel successo dell’esordio sul campo casalingo contro Fiumicino e dopo aver lavorato tutta la settimana cercherà tre punti da aggiungere in classifica.Entrambe le formazioni dopo tre giornate arrivano con una vittoria e una sconfitta alle spalle; sconfitte dal Gsdp Zagarolo le squadre scenderanno in campo per trovare gli equilibri giusti e le formazioni ideali per la stagione e per delineare il cammino delle compagini nel girone A.Fenice - Sartorelli Serramenti Pallavolo CivitavecchiaPol. Roma 7 Volley Ad - Gsdp ZagaroloAsd Volley Life - Asd AscorNfa Saet - Volley FiumicinoSerapo Volley Gaeta - Egeria Volley Club Nepi CivitaRoma Volley - Top Volley LatinaSerapo Volley Gaeta 6Pol. Roma 7 Volley Ad 6Gsdp Zagarolo 6Nfa Saet 6Roma Volley 5Asd Volley Life 4Lara Srl Roma Xx Volley 3Asd Pol. Maglianese Volley 3Volley Fiumicino 2Fenice 1Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 0Top Volley Latina 0Egeria Volley Club Nepi Civita 0Asd Ascor 0