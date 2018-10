ALTRI RISULTATI, II GIORNATA

RIETI - Prima battuta d’arresto per la Maglianese Volley nella seconda giornata di campionato del girone A in serie C. A Zagarolo, Giordani e compagni non riescono a replicare il successo dell’esordio casalingo e cedono tre punti ai padroni di casa dell’ Gsdp chiudendo la partita per 3-0 (25-15, 25-16, 25-18) in favore dei romani.«Non è stata una bella partita, speravamo di poter testare il nostro livello – afferma il dirigente Paolo Buzzao – Non è stata combattuta, onore a Zagarolo che ha messo in atto tutti i fondamentali riuscendo sempre a riscostruire il gioco. Non abbiamo dato il nostro meglio e gli errori commessi ci hanno portato alla sconfitta seppur contro una delle squadre leader del campionato. Speriamo di rifarci giocando meglio - continua Buzzao – Non è successo niente di grave se pensiamo anche che rispetto allo scorso anno abbiamo una vittoria e una sconfitta mentre la scorsa stagione ne abbiamo subite cinque consecutive in avvio di campionato. Siamo cresciuti, abbiamo un anno in più di esperienza, già dalle prossime gare cercheremo di fare risultato complice un calendario positivo dove affronteremo squadre alla nostra portata».Fenice - Serapo Volley Gaeta 0-3Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Nfa Saet 1-3Asd Ascor - Lara Srl Roma Xx Volley 0-3Top Volley Latina - Pol. Roma 7 Volley Ad 1-3Volley Fiumicino - Asd Volley Life 3-2Egeria Volley Club Nepi Civita - Roma Volley 1-3Serapo Volley Gaeta 6Pol. Roma 7 Volley Ad 6Gsdp Zagarolo 6Nfa Saet 6Roma Volley 5Asd Volley Life 4Lara Srl Roma Xx Volley 3Asd Pol. Maglianese Volley 3Volley Fiumicino 2Fenice 1Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 0Top Volley Latina 0Egeria Volley Club Nepi Civita 0Asd Ascor 0