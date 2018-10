ALTRE GARE, II GIORNATA

RIETI - Prima uscita stagionale per la Maglianese Volley a Zagarolo per la seconda giornata del campionato regionale di serie C del giorne A. Domani alle ore 18 (Pallone Piero Arrigo ) il sestetto di Marco Giovannetti è chiamato al secondo successo consecuitivo dopo l'ottimo esordio nel campo di casa.La vittoria netta con il Volley Fiumicino per 3-0 al di sopra di ogni aspettatativa ha già caricato il gruppo pronto a ripetersi in terra romana. Giovannetti utilizzerà le prime gare per trovare la sua formazione ideale anche se può contare su un gruppo compatto di giocatori esperti e intercambiabili pronti dalla panchina a scendere in campo in qualsiasi momento; i gialloneri sono chiamati a una prestazione di livello contro una formazione costruita per il salto di categoria che cercherà i primi tre punti della stagione in casa per confermare i trend dopo la prima gara esterna vinta a Roma contro la formazione Lara Srl Roma Xx Volley per 1-3.Fenice - Serapo Volley GaetaSartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia - Nfa SaetAsd Ascor - Lara Srl Roma Xx VolleyTop Volley Latina - Pol. Roma 7 Volley AdVolley Fiumicino - Asd Volley LifeEgeria Volley Club Nepi Civita - Roma VolleyAsd Volley Life 3Pol. Roma 7 Volley Ad 3Nfa Saet 3Asd Pol. Maglianese Volley 3Serapo Volley Gaeta 3Gsdp Zagarolo 3Roma Volley 2Fenice 1Lara Srl Roma Xx Volley 0Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 0Volley Fiumicino 0Top Volley Latina 0Asd Ascor 0Egeria Volley Club Nepi Civita 0