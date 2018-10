ALTRI RISULTATI, I GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Esordio casalingo e vittoria per la Maglianese Volley nel campionato regionale di serie C maschile. I ragazzi di mister Marco Giovannetti hanno subito sorpreso il pubblico di casa nella prima uscita ufficiale davanti a numerosi tifosi che hanno assistito ad una netta vittoria per 3-0 (25-12, 25-23, 25-20) conquistando i primi tre punti nella classifica generale del girone AParte bene il sestetto sabino che non ha difficoltà ad andare avanti agevolmente, salendo in cattedra già dal primo parziale, la formazione romana tenta il recupero ma nulla può di fronte ad un gioco fluido dei giallo- neri che chiudono senza problemi.«Sono molto soddisfatto, come la società – commenta Marco Giovannetti – Siamo andati al di sopra delle previsioni, abbiamo un bel gruppo, coeso ed equilibrato con la voglia di stare insieme. Non ho ancora una formazione, sono tutti intercambiabili e ognuno in campo fa proprio dovere. È andato tutto bene, considerando che Fiumicino è designata come pretendente del passaggio di categoria come Zagarolo, che incontreremo sabato prossimo».Serapo Volley Gaeta - Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 3-0Lara Srl Roma Xx Volley - Gsdp Zagarolo 1-3Roma Volley – Fenice 3-2Pol. Roma 7 Volley Ad - Asd Ascor 3-0Asd Volley Life - Egeria Volley Club Nepi Civita 3-0Nfa Saet - Top Volley Latina 3-0Asd Volley Life 3Pol. Roma 7 Volley Ad 3Nfa Saet 3Asd Pol. Maglianese Volley 3Serapo Volley Gaeta 3Gsdp Zagarolo 3Roma Volley 2Fenice 1Lara Srl Roma Xx Volley 0Sartorelli Serramenti Pallavolo Civitavecchia 0Volley Fiumicino 0Top Volley Latina 0Asd Ascor 0Egeria Volley Club Nepi Civita 0