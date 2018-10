IL ROSTER

STAFF TECNICO

RIETI - Pronta la nuova stagione dell’Asd Maglianese Volley, allestita per il secondo anno consecutivo per affrontare il campionato regionale di serie C maschile.Inserita nel girone A la formazione giallonera a partire da sabato 13 ottobre (ore 18 contro Volley Fiumicino), affronterà ventisei gare fino al 4 maggio 2019, giornata finale della regular season.A fare da roccaforte, il campo casalingo del Palazzetto dello Sport (fresco di restyling con il pavimento in taraflex che ospiterà le gare interne il sabato (salvo cambiamenti) alle ore 18.Team riconfermato sotto la guida del mister Marco Giovannetti che insieme al suo vice, Nando Rita hanno lavorato, insieme alla società per formare la rosa.L’ossatura del gruppo è restata per la maggior parte la stessa dello scorso anno in primis con il veterano capitano Andrea Giordani che per il terzo anno consecutivo avrà ancora questa anno l’onore della fascia: «Abbiamo avuto buone indicazioni dalle amichevoli svolte fino adesso, contro Viterbo (serie C) ed Orte (serie B) – afferma il centrale - Rispetto alla scorsa stagione per motivi personali non giocheranno con noi Perfetti, Ricci e Rocchi, l’ossatura della squadra è rimasta, sono entrati a far parte del gruppo il palleggiatore Daniele Ottaviani dalla serie B di Orte, Vincenzo Catalano con noi nell’anno della promozione e Maurizio Quitarrini dalla serie C di Orte. Dopo la preparazione ora stiamo entrando a regime, puntiamo a fare più punti possibili in casa – prosegue il capitano – Il nostro obiettivo sarà una salvezza tranquilla buttando un occhio ai piani alti e quello di far crescere i giovani già messi in evidenza lo scorso anno».Palleggiatori: Andrea Gemma, Daniele Ottaviani, Francesco Rita;Centrali: Andrea Giordani (c), Pasquale Arena, Marco Basili, Filippo Brunelli, Gianluca Facchini;Schiacciatori: Federico Scopetti, Lorenzo Buzzao, Francesco Buzzao, Nicolò Verducci, Maurizio Quitarrini, Vincenzo Catalano;Liberi: Pietro Millozzi, Filippo Stentella.Marco Giovannetti (1°allenatore)Nando Rita (2°allenatore)