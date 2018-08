di Giulia Moroni

RIETI - In vista della prossima stagione 2018/2019 la Fipav ha reso noto i girorni delle serie regionali. Per la Maglianese Volley, reduce l’anno scorso da un buon campionato in serie C, per il secondo anno consecutivo è chiamata a difendere la categoria.



Inserita nel girone A composto da 14 squadre, la formazione sabina del riconfermato mister Marco Giovannetti dovrà incontrare: Serapo Volley Gaeta, Acli Nfa, Volley Fiumicino, Zagarolo, Roma Volley, Civita Volley Club, Top Volley, Roma 7 Volley, Civitavecchia, Roma XX Volley, Fenice Roma, Ascor, Volley Life.



La rosa, riaffermata in toto dovrà fare sicuramente a meno di Perfetti, Arena e Ricci che per motivi personali non potranno dare il loro apporto alla squadra, mentre, ad aggiungersi al sodalizio arriverà dal Civita Castellana Tarantino e Strabotta, fermo lo scorso anno.



«Siamo pronti per ripartire nella nuova stagione – afferma il dirigente Paolo Buzzao - I gironi sono stati un po' mescolati, arriveremo a giocare anche a Gaeta. Siamo pronti a confermarci e migliorarci, abbiamo un anno in più e punteremo alla salvezza. Quest’anno abbiamo cercato di strutturarci come società e abbiamo deciso di fare un grosso investimento unendo tutte le risorse grazie anche all’impegno del Comune di istallare un nuovo pavimento in taraflex, per garantire un impianto di primissimo livello. Questa scelta è il più grande impegno dell’anno e ci consentirà meglio di ospitare ancora i concentramenti regionali e permettendoci un notevole salto di qualità».

Martedì 14 Agosto 2018



