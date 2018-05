di Giulia Moroni

RIETI - Cala il sipario sul campionato di serie C maschile per la Maglianese Volley che termina in casa la sua prima stagione nel campionato regionale.



È l’Isola Sacra Volley Asd ad aggiudicarsi l’ultima giornata del girone A per 1-3 (25-22, 22-25, 14-25, 20-25) ma la formazione guidata da Marco Giovannetti non può che ritenersi entusiasta dall’anno appena trascorso.



Alla fine sono 38 i punti conquistati dalla formazione giallo-nera in settima posizione con 14 vittorie messe a segno contro le 12 sconfitte. Importanti soddisfazioni per Andrea Giordani e compagni tolte nell’arco della stagione come la vittoria con l’allora capolista Monterotondo e la serie di sette vittorie consecutive dopo le prime quattro gare stagione che hanno permesso un ottimo percorso ai ragazzi.



Un bel regalo la vittoria in casa del set vinto con l’Isola Sacra: «Sono molto contento, abbiamo vinto il set con sei giocatori su sette di Magliano – afferma a fine gara mister Giovannetti – vederli in campo lottare in prima divisione due anni fa e oggi qui in serie C mi riempie di gioia. Nel complesso il bilancio della stagione è superiore alle nostre aspettative, pensavamo di soffrire di più. In palestra abbiamo lavorato sempre bene, ringrazio la società, sempre presente in tutto e per tutto e tutti i ragazzi che durante l’anno con costanza ed impegno sono stati sempre in palestra, è difficile trovare realtà come queste». Per l’anno prossimo? «Ora pensiamo a rilassarci un po', poi cominceremo a pianificare; l’idea per la prossima stagione è quella di confermare il gruppo inserendo se necessario qualche rinforzo».



RISULTATI, XXVI GIORNATA

Asd Pol Maglianese Volley - Isola Sacra Volley Asd 1-3

Pol Roma 7 Volley - Volley School Bcc Colli Albani 3-1

Volley Team Monterotondo - Gsdp Zagarolo 1-3

Top Volley Latina - Sg Volley Roma 1-3

Deltavolley Tuscania - Team Volley Lago Bracciano Anguillara 3-1

Asd Sporting Faiti - Asd Scp Orte 1967 3-2

Marino Pallavolo - R.d.g. Volley Fiumicino 2-3



CLASSIFICA

Sg Volley Roma 70

Volley Team Monterotondo 62

Isola Sacra Volley Asd 61

Gsdp Zagarolo 52

Volley School Bcc Colli Albani 51

R.d.g. Volley Fiumicino 43

Asd Pol Maglianese Volley 38

Pol Roma 7 Volley Ad 37

Asd Scp Orte 1967, Top Volley Latina 30

Marino Pallavolo Asd 27

Asd Sporting Faiti 25

Team Volley Lago Bracciano Anguillara 14

Deltavolley Tuscania 6

Luned├Č 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:04



