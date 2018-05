di Giulia Moroni

RIETI - Battute finali per il campionato di serie C maschile della Maglianese Volley che domani chiude in casa una bella stagione da matricola del campionato regionale. Lo scorso anno, di questi tempi la formazione guidata da Marco Giovannetti primeggiava in serie D e aveva portato a casa anche la Coppa Lazio, un trofeo ambito per il presidente del sodalizio di Aldo Chiurichù l’ennesimo da mettere in bacheca dopo una stagione formidabile.



Molto lavoro durante la scorsa estate per ricominciare da un’altra categoria tra riconferme e nuovi arrivi, il punto fisso di un allenatore che ha sempre creduto nelle potenzialità dei suoi trovando l’ equilibrio giusto per un campionato da protagonisti. L’ inizio del girone con qualche timore per il salto; dopo le prime quattro giornate a secco di punti Giordani e compagni hanno dato il via ad un vero e proprio espluà vincendo sette gare consecutive. RIETI - Una stagione quasi perfetta che a metà strada poteva addirittura far presagire i playoff per i gialloneri che fino alla fine hanno tenuto sempre costante il livello di gioco. Peccato per i punti persi a Zagarolo e Roma 7, che non hanno consentito alla Maglianese di accedere alla fase successiva ma con la salvezza certa anticipatamente può ritenersi soddisfatta per l’anno trascorso e pensare già al prossimo.



L’ultimo sforzo, sabato alle 18 in casa dove oltre a salutare il caloroso pubblico la squadra affronterà l’Isola Sacra Volley già con la testa ai playoff.



RISULTATI, XXVI GIORNATA

Asd Pol Maglianese Volley - Isola Sacra Volley Asd

Pol Roma 7 Volley - Volley School Bcc Colli Albani

Volley Team Monterotondo - Gsdp Zagarolo

Top Volley Latina - Sg Volley Roma

Deltavolley Tuscania - Team Volley Lago Bracciano Anguillara

Asd Sporting Faiti - Asd Scp Orte 1967

Marino Pallavolo - R.d.g. Volley Fiumicino



CLASSIFICA

Sg Volley Roma 67

Volley Team Monterotondo 62

Isola Sacra Volley Asd 58

Volley School Bcc Colli Albani 51

Gsdp Zagarolo 49

R.d.g. Volley Fiumicino 41

Asd Pol Maglianese Volley 38

Pol Roma 7 Volley Ad 34

Top Volley Latina 30

Asd Scp Orte 1967 29

Marino Pallavolo Asd 26

Asd Sporting Faiti 23

Team Volley Lago Bracciano Anguillara 14

Deltavolley Tuscania 3

4 Maggio 2018



