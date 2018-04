di Mattia Esposito

RIETI - Finisce al tie- break con l’ultima vittoria in trasferta la venticinquesima giornata di serie C maschile per la Maglianese Volley impegnata nel girone A.



A Genzano i giallo-neri dopo due set di svantaggio sono riusciti con un gran recupero a ribaltare la partita terminata 2-3 (25-21, 25-19, 23-25, 19-25, 12-15) per i ragazzi di mister Marco Giovannetti.



La formazione di casa, già entrata di diritto nei play-off nulla ha potuto davanti a Giordani e compagni che con determinazione e spirito di gruppo che li hanno contraddistinti per l’intera stagione hanno messo in campo, dopo una partenza in salita, un grande carattere per portare a casa due punti.



La Maglianese Volley, già salva anticipatamente conquista tre punti e arriva a quota 38, pronta all'ultima settimana di allenamento prima di chiudere la stagione sabato prossimo in casa con i saluti al proprio pubblico sempre presente e numeroso sugli spalti.



Soddisfazione da parte della società come espresso dal dirigente Paolo Buzzao: «Bilancio positivo al primo anno; dopo un partenza a rilento a causa dell'impatto nella nuova serie ci siamo assestati e abbiamo preso coscienza delle nostre qualità. L'obiettivo societario della salvezza è stato raggiunto già a inizio del girone di ritorno e abbiamo addirittura sfiorato i playoff. Sono stati valorizzati i nostri giovani che hanno giocato tanto e in modo continuativo e sono migliorati in modo evidente. Un ringraziamento allo staff tecnico che verrà confermato anche per la prossima stagione; vedremo se si presenteranno occasioni di mercato per integrare la rosa con innesti mirati e di qualità. Il lavoro della società sta portando i suoi frutti e stiamo diventando un riferimento nel territorio. Per la prossima stagione puntiamo a migliorare i risultati di quest'anno e consolidarci a livello societario. Un ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno creduto in noi, senza il loro supporto non avremo potuto fare niente».



RISULTATI, XXV GIORNATA

Volley School Bcc Colli Albani - Asd Pol Maglianese Volley 2-3

R.d.g. Volley Fiumicino - Asd Sporting Faiti 1-3

Gsdp Zagarolo - Deltavolley Tuscania 3-0

Isola Sacra Volley Asd - Top Volley Latina 3-2

Sg Volley Roma - Marino Pallavolo 3-0

Team Volley Lago Bracciano Anguillara - Volley Team Monterotondo 0-3

Asd Scp Orte 1967 - Pol Roma 7 Volley Ad 3-2



CLASSIFICA

Sg Volley Roma 67

Volley Team Monterotondo 62

Isola Sacra Volley Asd 58

Volley School Bcc Colli Albani 51

Gsdp Zagarolo 49

R.d.g. Volley Fiumicino 41

Asd Pol Maglianese Volley 38

Pol Roma 7 Volley Ad 34

Top Volley Latina 30

Asd Scp Orte 1967 29

Marino Pallavolo Asd 26

Asd Sporting Faiti 23

Team Volley Lago Bracciano Anguillara 14

Deltavolley Tuscania 3

