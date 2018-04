di Giulia Moroni

RIETI - Penultima gara della stagione per la serie C maschile della Maglianese Volley che nella venticinquesima giornata del girone A va a fare visita alla Volley School Bcc Colli Albani sabato 28 aprile alle 18.



Due squadre con obiettivi diversi: da una parte i padroni di casa, con i play off centrati, proveranno a consolidare la quarta posizione, già però con la testa alla post season che li vede accedere alla fase successiva con 50 punti all’attivo; dall’altra parte la Maglianese Volley, pronta a riprendersi dalla sconfitta al tie- break della scorsa settimana da parte del Deltavolley Tuscania, andrà a Genzano senza nulla di più da chiedere al campionato, dopo una salvezza ampiamente conquistata.



Ambiente sereno nelle ultime settimane di allenamento per i giallo-neri sotto la guida di mister Marco Giovannetti che nelle ultime gare ha voluto premiare anche l’impegno dei ragazzi per la presenza costante nella preparazione delle partite e l’impegno profuso da parte di tutti nella riuscita del campionato.



PROGRAMMA GARE, XXV GIORNATA

Volley School Bcc Colli Albani - Asd Pol Maglianese Volley

R.d.g. Volley Fiumicino - Asd Sporting Faiti

Gsdp Zagarolo - Deltavolley Tuscania

Isola Sacra Volley Asd - Top Volley Latina

Sg Volley Roma - Marino Pallavolo

Team Volley Lago Bracciano Anguillara - Volley Team Monterotondo

Asd Scp Orte 1967 - Pol Roma 7 Volley Ad



CLASSIFICA

Sg Volley Roma 64

Volley Team Monterotondo 59

Isola Sacra Volley Asd 56

Volley School Bcc Colli Albani 50

Gsdp Zagarolo 46

R.d.g. Volley Fiumicino 41

Asd Pol Maglianese Volley 36

Pol Roma 7 Volley Ad 33

Top Volley Latina 29

Asd Scp Orte 1967 27

Marino Pallavolo Asd 26

Asd Sporting Faiti 20

Team Volley Lago Bracciano Anguillara 14

Deltavolley Tuscania 3

Venerd├Č 27 Aprile 2018



