di Giulia Moroni

RIETI - Finisce al tie-break per il Deltavolley Tuscania la ventiquattresima gara stagionale del girone A di serie C maschile. La Maglianese Volley cede sul capo dei padroni di casa 3-2 (22-25, 25-21, 17-25, 25-22, 18-16).



Una partita sotto le righe per i ragazzi di mister Marco Giovannetti che a stagione quasi ultimata ( due le gare al termine) non hanno più nulla da chiedere al campionato dopo aver già conquistato la salvezza.



Una formazione non al completo quella scesa nel Palazzetto comunale di Tuscania con le assenze di Perfetti e Facchini e Millozzi infortunato in panchina.



Spazio a tutti i ragazzi che in questa stagione si sono adoperati a conquistare l’obiettivo prefissato dalla dirigenza che da neo promossa è riuscita a mettere paura alle “grandi ” del girone sfiorando i play-off.



«E’ stata una partita di fine stagione giocata sottotono con una squadra non al completo, la differenza l’ha fatta sostanzialmente la loro maggiore voglia di vincere – commenta il capitano Andrea Giordani - mentre noi probabilmente siamo gia con la testa in vacanza, ormai il campionato ha poco da dire».



RISULTATI GARE, XXIV GIORNATA

Marino Pallavolo - Isola Sacra Volley Asd 2-3

Top Volley Latina - Volley School Bcc Colli Albani 3-2

Asd Sporting Faiti - Sg Volley Roma 0-3

Deltavolley Tuscania - Asd Pol Maglianese Volley 3-2

Volley Team Monterotondo - Asd Scp Orte 1967 3-0

Pol Roma 7 Volley Ad - Team Volley Lago Bracciano Anguillara 3-0

Gsdp Zagarolo - R.d.g. Volley Fiumicino 3-2



CLASSIFICA

Sg Volley Roma 64

Volley Team Monterotondo 59

Isola Sacra Volley Asd 56

Volley School Bcc Colli Albani 50

Gsdp Zagarolo 46

R.d.g. Volley Fiumicino 41

Asd Pol Maglianese Volley 36

Pol Roma 7 Volley Ad 33

Top Volley Latina 29

Asd Scp Orte 1967 27

Marino Pallavolo Asd 26

Asd Sporting Faiti 20

Team Volley Lago Bracciano Anguillara 14

Deltavolley Tuscania 3

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA