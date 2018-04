di Giulia Moroni

RIETI - Solo tre le giornate che restano alla Maglianese Volley nel campionato di serie C maschile nel girone A. Non hanno altro da chiedere i ragazzi di mister Marco Giovannetti da questa stagione che è stata onorata totalmente dal gruppo neo promosso quest’anno. 35 i punti conquistati con 13 vittorie all’attivo che hanno portato la formazione giallo-nera ad un soffio dai playoff, sfumati con le sconfitte contro Zagarolo e Roma 7. Peccato per Giordani e compagni che hanno dimostrato di poter ben figurare in questa serie e in un frangente di campionato sono riusciti anche ad ottenere sette vittorie consecutive.



Nessun dramma per il team Maglianese che con questa stagione ha assaporato una nuova categoria, gettando le basi per il futuro. Prima di pensare a quello che sarà il prossimo anno il sestetto dovrà affrontare ancora il fanalino di coda Deltavolley Tuscania dove sicuramente mister Giovannetti riuscirà a mettere in campo da subito anche chi quest’ anno non è riuscito a trovare molto spazio in campo, premiando l’impegno e la costanza dimostrata nel corso della stagione in allenamento. A Tuscania la Maglianese cercherà il bis dopo la bella vittoria casalinga con Marino, anche se i padroni di casa, già retrocessi tenteranno almeno di non sfigurare davanti al proprio pubblico.



PROGRAMMA GARE, XXIV GIORNATA

Marino Pallavolo - Isola Sacra Volley Asd

Top Volley Latina - Volley School Bcc Colli Albani

Asd Sporting Faiti - Sg Volley Roma

Deltavolley Tuscania - Asd Pol Maglianese Volley

Volley Team Monterotondo - Asd Scp Orte 1967

Pol Roma 7 Volley Ad - Team Volley Lago Bracciano Anguillara

R.d.g. Volley Fiumicino - Gsdp Zagarolo



CLASSIFICA

Sg Volley Roma 61

Volley Team Monterotondo 56

Isola Sacra Volley Asd 54

Volley School Bcc Colli Albani 49

Gsdp Zagarolo 44

R.d.g. Volley Fiumicino 40

Asd Pol Maglianese Volley 35

Pol Roma 7 Volley Ad 30

Asd Scp Orte 1967, Top Volley Latina 27

Marino Pallavolo Asd 25

Asd Sporting Faiti 20

Team Volley Lago Bracciano Anguillara 14

Deltavolley Tuscania 1

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA